Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante | arrestato in Friuli Venezia Giulia

Nel 2018 era stato condannato per legati alla pornografia minorile e atti sessuali con minori in Abruzzo, ma da quel momento di lui si erano perse le tracce. La sera del 2 ottobre l'uomo, un cittadino egiziano del 1997, è stato rintracciato e arrestato.