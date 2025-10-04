Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante | arrestato in Friuli Venezia Giulia
Nel 2018 era stato condannato per legati alla pornografia minorile e atti sessuali con minori in Abruzzo, ma da quel momento di lui si erano perse le tracce. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappLa sera del 2 ottobre l’uomo, un cittadino egiziano del 1997, è stato rintracciato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: condannato - pedopornografia
Violenza sessuale su minori e pedopornografia, bracciante agricolo condannato a 4 anni e mezzo
Condannato a 6 anni Andrea Piscina per pedopornografia. L'ex conduttore radiofonico accusato anche di violenza sessuale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook