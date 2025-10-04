Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante | arrestato in Friuli Venezia Giulia
Un uomo di origine egiziana, nato nel 1997 e residente in provincia di Roma, è stato arrestato la sera del 2 ottobre in Friuli Venezia Giulia dopo anni di latitanza. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica de L’Aquila per una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione legata a reati di pornografia minorile e atti sessuali con minori, commessi in Abruzzo. Dal 2018, anno in cui la condanna era divenuta definitiva, l’uomo si era reso irreperibile, riuscendo a sfuggire ai controlli e a far perdere le proprie tracce. La svolta è arrivata nel corso di un’ordinaria attività di vigilanza da parte dei carabinieri della stazione di Duino Aurisina, in provincia di Trieste. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: condannato - pedopornografia
Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante: arrestato in Friuli Venezia Giulia
