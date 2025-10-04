Condannato per la terza volta l’animalista che insulta Roberto Baggio | condanna a 9 mesi per diffamazione

Non è la prima volta (era successo nel 2020) e chissà forse non sarà neanche l’ultima. Paolo Mocavero, leader storico del movimento Cento per cento animalisti, è stato condannato per la terza volta per diffamazione ai danni di Roberto Baggio. All’attivista padovano di 65 anni, come scrive Il Gazzettino di Padova, sono stati inflitti nove mesi per diffamazione contro l’ex calciatore Roberto Baggio. L’ex numero 10 – appassionato di caccia – fu contestato durante la Fiera della caccia e della pesca di Vicenza. Sul sito del movimento comparvero poco dopo frasi offensive, mentre nei mesi seguenti Mocavero, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, rincarò la dose definendo il “Divin Codino” un “assassino” e un “uomo di m. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

