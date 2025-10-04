Concorso docenti PNRR3: è atteso per fine ottobre il nuovo bando, che coprirà circa 58.000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Obiettivo: avere le graduatorie pronte per giugno 2026 per completare il target di 70.000 assunzioni con il nuovo reclutamento PNRR. Ecco come si svolgerà il concorso. L'articolo Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove Speciale BOZZA Bando . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it