Conceicao o Zhegrova per Juve Milan? Tudor prepara la staffetta chi è favorito per partire dal primo minuto nel big match di domani

Conceicao o Zhegrova per Juve Milan? Il portoghese favorito per una maglia da titolare: il kosovaro pronto a subentrare per spaccare la partita. Due talenti da gestire, due armi da utilizzare con intelligenza per il doppio, ravvicinato impegno. Igor Tudor ha studiato un piano preciso per Edon Zhegrova e Francisco Conceicao in vista del Milan. Come riportato da Tuttosport, l’idea del tecnico è quella di alternare i due giocatori, una vera e propria staffetta per garantire 90 minuti di fantasia e imprevedibilità. Conceicao Zhegrova Juve: la scelta di Tudor. Entrambi i giocatori sono rientrati da poco dai rispettivi infortuni e non hanno ancora la condizione per sostenere due partite di questa intensità dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

