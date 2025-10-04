Conceicao o Zhegrova per Juve Milan? Tudor prepara la staffetta chi è favorito per partire dal primo minuto nel big match di domani
Conceicao o Zhegrova per Juve Milan? Il portoghese favorito per una maglia da titolare: il kosovaro pronto a subentrare per spaccare la partita. Due talenti da gestire, due armi da utilizzare con intelligenza per il doppio, ravvicinato impegno. Igor Tudor ha studiato un piano preciso per Edon Zhegrova e Francisco Conceicao in vista del Milan. Come riportato da Tuttosport, l’idea del tecnico è quella di alternare i due giocatori, una vera e propria staffetta per garantire 90 minuti di fantasia e imprevedibilità. Conceicao Zhegrova Juve: la scelta di Tudor. Entrambi i giocatori sono rientrati da poco dai rispettivi infortuni e non hanno ancora la condizione per sostenere due partite di questa intensità dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - zhegrova
Probabile formazione Juve, Tudor vuole una squadra imprevedibile e dinamica: da Conceicao a Yildiz passando per Zhegrova. Le idee del mister verso l’Inter
Juventus: Conceiçao, Zhegrova, Yildiz, Openda e le frecce di Tudor
Conceicao chiamato a riprendersi la Juventus: nuovo test contro l’Inter e Zhegrova… Cosa sta succedendo in casa bianconero
#Zhegrova sarà l'arma segreta di Tudor È possibile vederlo insieme a Conceicao - X Vai su X
"Questa Juve non sarà mai il Barca o il PSG, ma se hai David, Vlahovic, Openda, Conceicao, Zhegrova e di questi ne gioca uno solo, c'è qualcosa che non torna. Prima ancora che tattica è una questione di logica" Massimiliano Nerozzi su X dopo Villarreal-Ju - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan | David, Openda, Vlahovic, Koop, Conceicao e Zhegrova: chi gioca e chi no - Dopo il deludente pareggio contro il Villareal, la Juventus è già pronta a concentrare le sue attenzioni in vista ... Come scrive fantamaster.it
Juventus-Milan: Chico Conceição titolare, il talento portoghese pronto a brillare allo Stadium - Milan: Chico Conceição titolare, il talento portoghese pronto a brillare allo Stadium, questo secondo Gazzetta Chico Conceição sarà titolare ... Si legge su tuttojuve.com