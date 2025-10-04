Taglio del nastro per Conapi. Il Consorzio Nazionale Apicoltori, con un patrimonio di oltre 600 apicoltori, 100.000 alveari di proprietà, circa 5 miliardi di api distribuite in tutta Italia, e una produzione annua di 30.000 quintali di miele tra convenzionale e biologico, rappresenta la più grande cooperativa apistica d’Europa. Ora Conapi compie un passo strategico inaugurando il nuovo hub logistico di Monterenzio, un’infrastruttura di 2.500 metri quadri, che fa parte di un progetto più ampio di investimenti di circa 5 milioni di euro, suddiviso in due fasi. Ieri alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco di Monterenzio Davide Lelli, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il presidente della Regione Michele de Pascale e l’europarlamentare Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conapi inaugura il nuovo hub del miele