Con Parlami davvero nasce Kalmo | un invito all’ascolto autentico

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una voce che sembra arrivare da un altrove inafferrabile inaugura il cammino di Kalmo con “Parlami davvero”. Un esordio che mette al centro la ricerca di senso, tra intimità e visione, nell’incontro tra suono, parola e silenzio. È un invito a spogliarsi del superfluo e a riconoscersi, senza schermi né rumorose distrazioni. Una soglia tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

con parlami davvero nasce kalmo un invito all8217ascolto autentico

© Sbircialanotizia.it - Con Parlami davvero, nasce Kalmo: un invito all’ascolto autentico

In questa notizia si parla di: parlami - davvero

Cerca Video su questo argomento: Parlami Davvero Nasce Kalmo