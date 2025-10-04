Una voce che sembra arrivare da un altrove inafferrabile inaugura il cammino di Kalmo con “Parlami davvero”. Un esordio che mette al centro la ricerca di senso, tra intimità e visione, nell’incontro tra suono, parola e silenzio. È un invito a spogliarsi del superfluo e a riconoscersi, senza schermi né rumorose distrazioni. Una soglia tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Con Parlami davvero, nasce Kalmo: un invito all’ascolto autentico