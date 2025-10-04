Con Parlami davvero nasce Kalmo | un invito all’ascolto autentico
Una voce che sembra arrivare da un altrove inafferrabile inaugura il cammino di Kalmo con “Parlami davvero”. Un esordio che mette al centro la ricerca di senso, tra intimità e visione, nell’incontro tra suono, parola e silenzio. È un invito a spogliarsi del superfluo e a riconoscersi, senza schermi né rumorose distrazioni. Una soglia tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
