Con la mostra sulla Roggia Mandello rivive la sua storia industriale

Leccotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i mandellesi la “Roggia”è il corso d'acqua che dall'alto attraversa il paese, fin dal 1700, sotto l'impero degli Asburgo d'Austria. La sua discesa, incanalata nel suo “letto”, consentiva l'attività di diversi opifici. L'importanza storico industriale di questo bene, non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

