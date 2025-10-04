Con il risveglio dei microbi dal permafrost il cambiamento climatico potrebbero peggiorare
Da anni ricercatori studiano i microrganismi contenuti nel permafrost in Alaska. Un nuovo studio ha verificato che lo scongelamento a causa del riscaldamento globale porta ad un aumento dell'effetto serra perché questi organismi liberano carbonio e metano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
