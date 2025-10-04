con brunori sas emozioni in musica e impegno sociale per gaza

Verona, 4 ott. (askanews) - Una serata che resterà negli occhi e nel cuore. Con lo speciale appuntamento Live con Orchestra, prodotto da Vivo Concerti, ieri sera Brunori Sas si è preso l'Arena di Verona trasformando il tempio della musica italiana nel mondo in un luogo di intimità condivisa e festa collettiva: il miglior modo per chiudere la stagione live insieme al fedele popolo brunoriano. In apertura, prima di dar voce alla musica, Dario Brunori ha portato sul palco la testimonianza di Medici Senza Frontiere, per ricordare una volta in più quanto l'azione umanitaria abbia la forza di unire e generare consapevolezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

