Non c’è storia a San Siro: l’Inter travolge la Cremonese 4-1 grazie alle reti di Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella, con il gol di Bonazzoli nel finale ad accorciare le distanze. Sui social grandi elogi per Bonny, che in poche partite ha già fatto dimenticare Arnautovic e Correa, e per un ritrovato Dimarco. Queste le reazioni dal web a Inter-Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Con Bonny e Pio era scudetto”, “Dimarco come Maicon”: l’Inter convince i tifosi

Inter, infinito Lautaro. Partì con Icardi, ora guida Bonny e Pio Esposito - Arrivò ventenne per imparare, oggi è capitano e leader indiscusso. Si legge su msn.com

Inter-Cremonese, Chivu: "Pio Esposito o Bonny al posto di Thuram? Al 90% ho deciso" - Avanzano Arsenal, Chelsea e Benfica che fanno scivolare la Roma al 14° posto (ko contro il Lille). Segnala sport.sky.it