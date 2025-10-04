Con Allegri è un nuovo Gimenez | ecco i suoi compiti E il futuro dipende da …
Massimiliano Allegri dovrebbe di nuovo puntare su Gimenez: maglia da titolare anche per Juventus-Milan. E il futuro dipende da. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: allegri - nuovo
Pavlovic nuovo leader difensivo? Il piano di Allegri per il suo Milan
Con Allegri nasce il nuovo Milan: in 4 possono cambiare ruolo (e 2 si sono già visti)
Hernanes analizza: «Napoli favorito. La Juve sta tornando. Sul podio vedo il nuovo Milan di Allegri. Sull’Inter…»
A volte ritornano, da avversari: Massimiliano Allegri di nuovo allo Stadium da rivale dopo 12 anni - X Vai su X
Il #Milan ha un nuovo obiettivo: blindare Alexis #Saelemaekers! L'esterno belga è un pilastro nello scacchiere di Massimiliano #Allegri. ? Nuovi contatti in arrivo con l'entourage del giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILANNEWS24 #milannews - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Santiago Giménez convince Allegri? Il retroscena dopo la sfida col Napoli - Santiago Giménez al centro del nuovo Milan: perché Max Allegri è rimasto soddisfatto dopo la gara contro il Napoli Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera ... Segnala calcionews24.com
Allegri sconvolge l’undici: Gimenez out, due novità - Due soluzioni immediati per Max Allegri in vista della prossima sfida di campionato. Da calciotoday.it