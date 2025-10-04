Con Allegri è un nuovo Gimenez | ecco i suoi compiti E il futuro dipende da …

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri dovrebbe di nuovo puntare su Gimenez: maglia da titolare anche per Juventus-Milan. E il futuro dipende da. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

