Comunicazione via e-mail di Infantino: Russia reintegrata nel calcio Qualificazioni ai Mondiali da rigiocare"> Le situazioni e i conflitti geopolitici influenzano la vita di tutti i giorni, ma anche il mondo del calcio. Il calcio, spesso percepito come uno sport globale e neutrale, non è immune dalle tensioni geopolitiche. Situazioni di conflitto tra nazioni possono influenzare direttamente le competizioni internazionali, determinando esclusioni di squadre o giocatori da tornei ufficiali. Ad esempio, sanzioni imposte da organismi come la FIFA o l’UEFA possono impedire a determinate federazioni di partecipare a campionati o competizioni europee, limitando così l’opportunità di confronto sportivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Comunicazione via e-mail di Infantino: Russia reintegrata nel calcio | Qualificazioni ai Mondiali da rigiocare