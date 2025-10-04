Comune di Lecco più risorse e welfare integrativo per il personale dipendente

Più risorse e welfare integrativo per i dipendenti del comune di Lecco. La Giunta comunale ha approvato infatti un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente dell’ente e nuovi indirizzi per la definizione del contratto integrativo 20252027 che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: comune - lecco

