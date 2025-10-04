Compleanno Camoranesi la Juventus fa gli auguri all’ex giocatore bianconero Il messaggio pubblicato sui social – FOTO
Compleanno Camoranesi, l’ex bianconero spegne 49 candeline: il club e i tifosi celebrano un giocatore rimasto nel cuore di tutti per la sua grinta. Una giornata di festa, un tributo a un giocatore che ha scritto pagine indelebili della storia bianconera. Oggi, 4 ottobre 2025, è il compleanno di Mauro German Camoranesi, che compie 49 anni. La Juventus, come di consueto, ha voluto celebrare la sua ex bandiera, un campione che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti i tifosi. Compleanno Camoranesi: un simbolo di grinta e juventinità. Attraverso i propri canali social, il club ha dedicato un pensiero al suo ex numero 16, ricordando il suo lungo e glorioso percorso a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
