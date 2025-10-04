Compensazioni per un parco fotovoltaico | al Comune condizionatori e mezzo riparato
Un grande parco fotovoltaico e piccoli interventi per la città. La giunta comunale di Viterbo ha approvato le misure compensative legate alla realizzazione di un impianto a terra da oltre 99 megawatt di potenza, costruito dalla società Martello S.r.l. in località Marcolino, nei territori di.
Impianto fotovoltaico a Fossarmato: Parco del Ticino e Comune frenano - Frenata al progetto del mega parco fotovoltaico che la società milanese "Renantis solutions srl" intende realizzare a Fossarmato, frazione di Pavia.
Maxi parco fotovoltaico. Il Comune spunta lo stop - San Giuliano Terme e la mega distesa di pannelli solari: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar che annullava il diniego alla costruzione .