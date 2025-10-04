ComoLake 2025 alleanze mediatiche per raccontare l’innovazione che verrà
Un evento internazionale illuminerà le rive di Cernobbio dal 14 al 17 ottobre 2025: ComoLake riunirà l’élite dell’innovazione per interrogarsi sul domani tecnologico. La nostra redazione di Sbircia la Notizia Magazine, in sinergia con l’agenzia Adnkronos, seguirà da vicino questo confronto globale fra scienza, imprese e istituzioni. Un ponte mediatico tra tecnologia e società Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
