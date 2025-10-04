Como, 4 ottobre 2025 – Sport, cultura e paesaggio: domenica 12 ottobre torna l’ottava edizione di Libri di Corsa, l’originalissimo evento ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello. Dal cuore della Villa, il percorso si apre al Chilometro della Conoscenza e al territorio di Como, attraversandolo per assorbirne la bellezza e restituirla con gesti di movimento, creatività e condivisione. Ecco gli appunatmenti della giornata. La staffetta dei libri. Ad aprire la domenica, alle 8.30, la tradizionale staffetta dei libri ideata con Athletic Team Lario in collaborazione con l’Associazione Sentiero dei Sogni e la partecipazione di numerosi enti, realtà culturali e scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, torna Libri di Corsa a Villa del Grumello: una domenica tra sport, cultura e paesaggio