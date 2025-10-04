Como torna Libri di Corsa a Villa del Grumello | una domenica tra sport cultura e paesaggio
Como, 4 ottobre 2025 – Sport, cultura e paesaggio: domenica 12 ottobre torna l’ottava edizione di Libri di Corsa, l’originalissimo evento ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello. Dal cuore della Villa, il percorso si apre al Chilometro della Conoscenza e al territorio di Como, attraversandolo per assorbirne la bellezza e restituirla con gesti di movimento, creatività e condivisione. Ecco gli appunatmenti della giornata. La staffetta dei libri. Ad aprire la domenica, alle 8.30, la tradizionale staffetta dei libri ideata con Athletic Team Lario in collaborazione con l’Associazione Sentiero dei Sogni e la partecipazione di numerosi enti, realtà culturali e scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: como - torna
Roma Femminile, UFFICIALE: Kramzar torna in prestito al Como
Torna con ospiti eccezionali il Festival Jazz sul lago di Como alle Serre del Grumello
Davide Van De Sfroos torna live in riva al suo lago di Como
Domani, 4 ottobre, torna a Como “La prevenzione in piazza”, iniziativa di Asst Lariana e Comune di Como con tutta la rete sanitaria territoriale. ? Dalle 10 alle 16 il centro città sarà animato da stand, attività e dimostrazioni dedicate a salute e prevenzione. - facebook.com Vai su Facebook
La #LDU torna in semifinale di #Libertadores 17 anni dopo! Il gol di #Medina decide il ritorno contro il #SaoPaulo, non riesce la remuntada alla formazione di #Crespo? ? @l_tummi #ComoTV - X Vai su X
Como, torna vivo il nome di Fresneda: trattativa riattivata - La trattativa per il terzino destro dello Sporting si sta riaccendendo in queste ore. Si legge su gianlucadimarzio.com
Torna la Corsa dei Barchini. Anche una gara femminile - "E’ una tra le più antiche manifestazioni remiere della Maremma e d’Italia" spiega il presidente Gianluca Santi che presenta l’edizione numero 113. lanazione.it scrive