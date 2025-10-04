Commercio in centro | Contributi a 14 attività e hub urbano per il rilancio

Sono 14 gli interventi già finanziati dal Comune di Modena, tramite due bandi, per sostenere il commercio di vicinato, tra cui riqualificazioni e nuove aperture di attività anche in centro storico. Le risorse residue, pari a circa 114 mila euro, verranno ora utilizzate per avviare l’ hub urbano, un intervento strategico che punta a potenziare, valorizzare e rivitalizzare commercio e servizi in centro storico, coinvolgendo attivamente operatori economici, cittadini e turisti. Lo ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Paolo Zanca parlando "di un momento di difficoltà nazionale oggettiva per il commercio, anche a causa di mutate abitudini di acquisto, dell’ingresso delle nuove tecnologie e della concorrenza delle grandi catene di distribuzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

