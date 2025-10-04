Commercianti abusivi dalla polizia locale reggina sanzioni per oltre 20 mila euro

Lotta all'abusivismo commerciale a Reggio Calabria grazie all'incessante l'attività della polizia locale. Nelle ultime 72 ore, sette commercianti sono stati sanzionati per un importo complessivo di oltre 20 mila euro. Tra loro, tre persone che esponevano merce alimentare per la vendita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

commercianti abusivi polizia localePolizia locale di Reggio Calabria, sanzioni per oltre 20.000 euro e sequestri di merce esposta tra polvere e rifiuti stradali - È continua ed incessante l'attività della Polizia Locale di Reggio Calabria contro l'abusivismo commerciale. Secondo reggio.gazzettadelsud.it

commercianti abusivi polizia localeReggio, lotta all’abusivismo commerciale. Sanzioni per oltre 20.000 euro e sequestri di merce - REGGIO CALABRIA È continua ed incessante l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria contro l’abusivismo commerciale. Da corrieredellacalabria.it

