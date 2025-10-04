Comitato Paese guerra legale | Va revocata la presidenza
Battaglia legale in Paese. I commercianti attraverso l’avvocato Marco Tonti hanno depositato la richiesta di un’assemblea straordinaria che abbia come primo punto la "revoca dell’attuale consiglio direttivo e del presidente del comitato". Detto e fatto. I commercianti, ben 44 quelli che a metà settembre chiesero alla presidente Lina Danese di farsi da parte, sono passati alle vie legali. L’avvocato Tonti ha presentato all’associazione comitato Paese e per conoscenza al Comune, una richiesta formale. "Con tale atto si chiede di delegittimare l’attuale direttivo del comitato, procedere a nuove elezioni e affrontare in modo trasparente la situazione debitoria che supera i 17mila euro" dicono i commercianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
