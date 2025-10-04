Come sarebbe stata la carriera di portieri come Zamora Yashin e Zoff con l’idiota regola della Fifa?

Dovbyk, Dovbyk e Soulè, tre errori clamorosi e tre rigori di fila sbagliati. Questo ha portato a casa la Roma dopo la sfida di Europa League. Ma al di là dell’assurdità degli errori, Tony Damascelli sul Giornale, si concentra sull’assurdità della regola che ha portato alla ripetizione del rigore per bene tre volte. “L’idiota regola introdotta dai geni della Fifa per  bloccare, condizionare,  violentare la prestazione del  portiere costretto a non  muoversi dalla propria linea  bianca, così come i suoi  compagni bloccati  all’ingresso dell’area dei  sedici metri. Immaginate  allora quale sarebbe stata la  carriera e come si sarebbe  ridotta la leggenda di Zamora  e Yashin, di Banks e Zoff,  Maier e Buffon, se anche loro  fossero stati prigionieri ed  imprigionati dal  regolamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

