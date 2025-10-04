Dovbyk, Dovbyk e Soulè, tre errori clamorosi e tre rigori di fila sbagliati. Questo ha portato a casa la Roma dopo la sfida di Europa League. Ma al di là dell’assurdità degli errori, Tony Damascelli sul Giornale, si concentra sull’assurdità della regola che ha portato alla ripetizione del rigore per bene tre volte. “L’idiota regola introdotta dai geni della Fifa per bloccare, condizionare, violentare la prestazione del portiere costretto a non muoversi dalla propria linea bianca, così come i suoi compagni bloccati all’ingresso dell’area dei sedici metri. Immaginate allora quale sarebbe stata la carriera e come si sarebbe ridotta la leggenda di Zamora e Yashin, di Banks e Zoff, Maier e Buffon, se anche loro fossero stati prigionieri ed imprigionati dal regolamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Come sarebbe stata la carriera di portieri come Zamora, Yashin e Zoff con l’idiota regola della Fifa?