Come può sopravvivere una coppia da sempre affiatata sessualmente e caliente all' arrivo della menopausa della compagna? Perché credo ci siano molti non detti sull’argomento e la tragedia è anche per l' uomo Risponde Elena Di Cioccio

Vanityfair.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana parliamo di menopausa e «pensione sessuale anticipata». Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

come pu242 sopravvivere una coppia da sempre affiatata sessualmente e caliente all arrivo della menopausa della compagna perch233 credo ci siano molti non detti sull8217argomento e la tragedia 232 anche per l uomo risponde elena di cioccio

© Vanityfair.it - «Come può sopravvivere una coppia da sempre affiatata sessualmente e caliente all'arrivo della menopausa della compagna? Perché credo ci siano molti non detti sull’argomento e la tragedia è anche per l'uomo». Risponde Elena Di Cioccio

In questa notizia si parla di: sopravvivere - coppia

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Sopravvivere Coppia Affiatata