Come proteggersi dall’influenza Parte la campagna vaccinale Coperture estese ad altre malattie

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partirà lunedì 6 in Umbria la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026. Lo ha annunciato la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, sottolineando l’importanza strategica della prevenzione per la tutela della salute pubblica. "La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione, in particolare le persone più fragili e vulnerabili", ha dichiarato la governatrice Proietti. “Anche quest’anno invitiamo tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di prevenzione, che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari a livello nazionale, grazie alla consapevolezza dei cittadini e all’eccellente lavoro svolto dai nostri medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da tutti i professionisti della prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

come proteggersi dall8217influenza parte la campagna vaccinale coperture estese ad altre malattie

© Lanazione.it - Come proteggersi dall’influenza. Parte la campagna vaccinale. Coperture estese ad altre malattie

In questa notizia si parla di: proteggersi - dall

West Nile in Piemonte, ma rimangono Chikungunya e Dengue: "Bisogna proteggersi dall’alba al tramonto"

proteggersi dall8217influenza parte campagnaParte campagna vaccinale antinfluenzale della Regione Umbria - Lo ha annunciato la presidente Stefania Proietti, sottolineando l'importanza strategica della prevenzione ... msn.com scrive

proteggersi dall8217influenza parte campagnaInfluenza a Roma e nel Lazio: al via la campagna vaccinale per i fragili e gli over 65 - Dal 20 novembre l'immunizzazione contro il virus stagionale sarà aperta a tutti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Proteggersi Dall8217influenza Parte Campagna