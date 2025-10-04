Partirà lunedì 6 in Umbria la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026. Lo ha annunciato la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, sottolineando l’importanza strategica della prevenzione per la tutela della salute pubblica. "La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione, in particolare le persone più fragili e vulnerabili", ha dichiarato la governatrice Proietti. “Anche quest’anno invitiamo tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di prevenzione, che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari a livello nazionale, grazie alla consapevolezza dei cittadini e all’eccellente lavoro svolto dai nostri medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da tutti i professionisti della prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Come proteggersi dall'influenza. Parte la campagna vaccinale. Coperture estese ad altre malattie