Com’è morto Addio a Remo Girone la causa del decesso dell’attore

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Remo Girone, uno dei volti più intensi e amati del cinema e della televisione italiana. L'attore è morto improvvisamente il 3 ottobre 2025, all'età di 76 anni, nella sua casa di Montecarlo, nel Principato di Monaco. A confermare la notizia sono stati i familiari, attraverso un comunicato diffuso dalle principali agenzie di stampa nel pomeriggio di venerdì. Girone viveva da anni nel Principato insieme alla moglie, l'attrice argentina Victoria Zinny, con la quale aveva condiviso una lunga e complice vita artistica e privata. La notizia ha scosso il mondo del cinema, dove Girone era considerato un interprete di rara profondità, capace di passare con naturalezza dai palcoscenici teatrali ai set internazionali.