Come funziona la truffa della finta chiamata Amazon e perché è facile cascarci

Anche nel Comasco arriva la truffa della finta chiamata Amazon. E per chi è solito acquistare sulla nota piattaforma può essere davvero un problema. È facile cascarci, soprattutto se si sta aspettando un pacco o un rimborso: la voce registrata sembra credibile, il numero appare autentico e il. 🔗 Leggi su Quicomo.it