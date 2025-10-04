Come funziona la truffa della finta chiamata Amazon e perché è facile cascarci

Quicomo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche nel Comasco arriva la truffa della finta chiamata Amazon. E per chi è solito acquistare sulla nota piattaforma può essere davvero un problema. È facile cascarci, soprattutto se si sta aspettando un pacco o un rimborso: la voce registrata sembra credibile, il numero appare autentico e il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: funziona - truffa

Salute Lazio mette in guarda dalle e-mail truffa: ecco come funziona il raggiro

Truffa del finto sms Ats, oltre 50 vittime a Como: ecco come funziona

La truffa della monetina arriva al ristorante: ecco come funziona

funziona truffa finta chiamataArriva una chiamata dal numero con prefisso +91? Attenti alla truffa: «Posso parlarti un attimo?». Cosa rischia chi risponde alla telefonata - Negli ultimi mesi si è diffusa una nuova ondata di tentativi di truffa via WhatsApp, riconoscibile da un dettaglio ormai ricorrente: il messaggio arriva da un numero sconosciuto ... Come scrive msn.com

Finta chiamata bancaria: è una truffa - Chiamano da numeri apparentemente affidabili, descrivono una situazione d’emergenza legata ai conti bancari. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Funziona Truffa Finta Chiamata