Come Charlie Hunnam ha trovato i nastri perduti di Ed Gein che nemmeno i ricercatori erano riusciti a localizzare

Cinefilos.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Monster: La Storia di Ed Gein, Charlie Hunnam, ha rivelato di aver scoperto alcuni nastri scioccanti che nemmeno i ricercatori dello show erano riusciti a trovare. La terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy segue le vicende del serial killer del Midwest Ed Gein, che ha ispirato diversi classici horror come Psycho e Il silenzio degli innocenti. Nella terza stagione di Monster, Hunnam, che interpreta il ladro di tombe assassino, ha trovato un modo molto creativo e dedicato per entrare nella mente di un serial killer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

