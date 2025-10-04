Coltivava marijuana e la nascondeva in casa denunciato un quarantaquattrenne
Denunciato dai carabinieri un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, che coltivava marijuana e la deteneva tranquillamente in casa. I militari nel nucleo radiomobile della compagnia di Santo Stefano di Camastra ieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Acquedolci, rivenendo un gran. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
