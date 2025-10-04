Coltivava marijuana e la nascondeva in casa denunciato un quarantaquattrenne

Messinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denunciato dai carabinieri un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, che coltivava marijuana e la deteneva tranquillamente in casa. I militari nel nucleo radiomobile della compagnia di Santo Stefano di Camastra ieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Acquedolci, rivenendo un gran. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coltivava - marijuana

Giovane sorpreso con la droga nel marsupio, perquisizione anche a casa: arrestato pure il vicino che coltivava marijuana

Biancavilla, 19enne aveva trasformato la terrazza: coltivava marijuana sul tetto di casa, arrestato

VIDEO | Un 19enne coltivava marijuana nel terrazzo di casa, arrestato dalla polizia

coltivava marijuana nascondeva casaUna serra in salotto ma di piante di marijuana: domiciliari per un 68enne ad Avetrana - L'uomo, già noto alle forze dell'ordine aveva organizzato una coltivazione curata nei dettagli, probabilmente destinata a rifornire una rete locale di spaccio ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

coltivava marijuana nascondeva casaColtiva marijuana nella radura di un bosco: 40enne denunciato - Una piccola coltivazione di marijuana è stata scoperta in un bosco della Valnerina, precisamente a Montefranco dai carabinieri forestali. Riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Coltivava Marijuana Nascondeva Casa