Colpo di scena Lukaku gioia Napoli | c’è la data del rientro

Spazionapoli.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Napoli di Conte bisogna segnalare un importantissimo colpo di scena da Lukaku.  Il Napoli di Antonio Conte è pronto per tornare in campo. Dopo la gara vinta in Champions League contro lo Sporting CP, la squadra azzurra è attesa dalla gara di campionato contro il Genoa. Gli azzurri sono sicuramente favoriti per ottenere i tre punti, ma dovranno prestare comunque la massima attenzione alla voglia dei liguri di uscire indenni dalla sfida del Maradona. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna segnalare  un importantissimo aggiornamento su Romelu Lukaku. Napoli, ottime notizie da Lukaku: le ultime sulle condizioni del calciatore belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

colpo di scena lukaku gioia napoli c8217232 la data del rientro

© Spazionapoli.it - Colpo di scena Lukaku, gioia Napoli: c’è la data del rientro

In questa notizia si parla di: colpo - scena

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante

Attore di The Young and The Restless conferma l’uscita dopo un colpo di scena drammatico

Cerca Video su questo argomento: Colpo Scena Lukaku Gioia