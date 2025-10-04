Colpo di scena in Campania | Caputo si dimette pronto un posto al Governo?
Tempo di lettura: 2 minuti Era nell’aria da settimane e ora è ufficiale: Nicola Caputo ha rassegnato le dimissioni da assessore regionale all’Agricoltura della Campania. La sua scelta apre le porte a un nuovo percorso politico, questa volta a livello nazionale, con un incarico al Ministero degli Affari Esteri. Secondo indiscrezioni, Caputo sarebbe pronto a lasciare definitivamente il centrosinistra per avvicinarsi a Forza Italia, con la quale avrebbe raggiunto un’intesa in vista delle prossime elezioni regionali. Sul piano locale, l’ex assessore continuerà comunque a essere protagonista: sarà impegnato a sostegno della lista di Forza Italia, dove — secondo le prime voci — potrebbe esprimere un suo candidato di fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
