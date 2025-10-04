Colpo di fortuna al Lotto | centrato premio da oltre 14mila euro
La dea bendata torna a far visita alla provincia di Brescia. Nell’ultima estrazione del Lotto, infatti, Castel Mella è stata una delle località lombarde baciate dalla fortuna: una giocata effettuata in via Urano ha fruttato 14.250 euro grazie a tre ambi e un terno vincenti.La vincita bresciana si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: colpo - fortuna
Super colpo di fortuna: gioca al Lotto, vince oltre 57.000 euro
Incontri intensi di d&d che è un colpo di fortuna sopravvivere
Cosa è successo a Kelly Doualla e alla 4×100: le lacrime per l’eliminazione, poi il colpo di fortuna
IL DERBY E’ NOSTRO Guerra al 96’ regala la vittoria nel derby con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Fortuna e fa esplodere di gioia i tifosi rossoblu accorsi al Galli. Primo tempo equilibrato ma il Ladispoli trova il vantaggio grazie a un iniziativa di - facebook.com Vai su Facebook
Lotto, colpo da 45mila euro a Cianciana: la dea bendata sorride all’Agrigentino - Nell’estrazione di sabato 27 settembre, infatti, è stata registrata la vincita più alta del concorso proprio a Cianciana: un fortunato g ... Si legge su scrivolibero.it
10&Lotto: colpo da 50mila euro per il Lazio - La vincita più alta è stata registrata a Fiumicino, in provincia di Roma, dove un fortunato ... Come scrive pressgiochi.it