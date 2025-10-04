Colpo di fortuna al Lotto | centrato premio da oltre 14mila euro

Bresciatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata torna a far visita alla provincia di Brescia. Nell’ultima estrazione del Lotto, infatti, Castel Mella è stata una delle località lombarde baciate dalla fortuna: una giocata effettuata in via Urano ha fruttato 14.250 euro grazie a tre ambi e un terno vincenti.La vincita bresciana si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpo - fortuna

Super colpo di fortuna: gioca al Lotto, vince oltre 57.000 euro

Incontri intensi di d&d che è un colpo di fortuna sopravvivere

Cosa è successo a Kelly Doualla e alla 4×100: le lacrime per l’eliminazione, poi il colpo di fortuna

colpo fortuna lotto centratoLotto, colpo da 45mila euro a Cianciana: la dea bendata sorride all’Agrigentino - Nell’estrazione di sabato 27 settembre, infatti, è stata registrata la vincita più alta del concorso proprio a Cianciana: un fortunato g ... Si legge su scrivolibero.it

colpo fortuna lotto centrato10&Lotto: colpo da 50mila euro per il Lazio - La vincita più alta è stata registrata a Fiumicino, in provincia di Roma, dove un fortunato ... Come scrive pressgiochi.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Fortuna Lotto Centrato