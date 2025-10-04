Colpito alla testa da una levigatrice | artigiano lotta per la vita
Un artigiano di 54 anni lotta per la vita dopo un terribile incidente sul lavoro avvenuto a Monticelli Brusati. L’uomo, di origini rumene e residente a Gargnano, è ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’Ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato un grave trauma cranico con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
