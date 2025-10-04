Colpaccio del Lecce a Parma Sottil decide il match 0-1

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Colpo esterno del  Lecce, che centra il suo primo successo in  campionato. I ragazzi guidati da  Eusebio Di Francesco  espugnano 1-0 il  Tardini  di  Parma: decide una rete messa a referto da  Riccardo Sottil  nel primo tempo. Buon avvio di partita da parte dei padroni di casa, che vanno vicini al vantaggio dopo appena 5' con una conclusione dalla distanza di  Bernabé, terminata di poco a lato. Reazione del Lecce e vantaggio di Sottil. La risposta della squadra giallorossa non si fa attendere, tant'è che al 9'  Berisha  disegna un cross pericoloso su calcio di punizione per  Stulic, che però viene anticipato da  Circati. 🔗 Leggi su Agi.it

colpaccio del lecce a parma sottil decide il match 0 1

© Agi.it - Colpaccio del Lecce a Parma. Sottil decide il match (0-1)

In questa notizia si parla di: colpaccio - lecce

Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa

colpaccio lecce parma sottilSerie A, Parma-Lecce 0-1: Sottil beffa Suzuki, prima vittoria per Di Francesco - Un innocuo traversone dell’ex Milan si trasforma nel gol che decide il match: al Tardini esultano i salentini ... Riporta msn.com

colpaccio lecce parma sottilLA CRONACA – Guizzo di Sottil, resistenza da squadra: il Lecce fa il blitz a Parma - Arriva a Parma il primo successo in campionato del Lecce, vittorioso per 0- Lo riporta salentosport.net

Cerca Video su questo argomento: Colpaccio Lecce Parma Sottil