col fai alla scoperta di dimore cariche di storia

In tutta Italia oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate Fai d'Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città. Nella nostra provincia ci sarà la possibilità di visitare la Reggia e il parco ducale di Rivalta, il palazzo neorinascimentale della Banca d'Italia in città e Villa Spalletti Trivelli a Sant'Ilario. L'ingresso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione. Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano Ets dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni Fai e dai Gruppi Fai sul territorio, con l'importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l'impegno della Fondazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica

