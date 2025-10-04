Cogorno la stufa non funziona bene la casa si riempie di monossido di carbonio e uccide un pensionato
Nell'abitazione i soccorritori hanno trovato anche la moglie dell'anziano: è grave. E' stata portata in elicottero al San Martino. Indagano i carabinieri Un uomo è morto e sua moglie è gravi condizioni a causa, con ogni probabilità, del monossido di carbonio. E' successo a Cogorno: l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Una coppia di anziani di 87 e 84 anni è stata intossicata dal monossido di carbonio, probabilmente uscito da una stufa che tenevano in casa.