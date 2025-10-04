Un’altra visita a sorpresa per i Musei Byron e del Risorgimento: ieri pomeriggio il notissimo cantautore e compositore Riccardo Cocciante è arrivato attorno alle 17, accompagnato dalla moglie francese Catherine Boutet, all’ingresso dei Musei dove c’erano ad attenderlo la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti e la direttrice dei Musei Alberta Fabbri. Cocciante si è intrattenuto a lungo in particolare al Museo Byron, complimentandosi più volte con la presidente Falconi Mazzotti per la sricchezza di contenuti e di documenti e per la modernità della fruizione immersiva e digitale: il maestro ha provato anche tutte le interattività, fin dalla Sala del Viaggio dove ha inserito diverse schede dedicate alle tappe di Byron verso l’Italia, attraverso la Sala Venezia dove ha aperto assieme alla moglie gli scrigni che narrano l’incontro e la conoscenza tra Byron e Teresa a Venezia, e poi via via nella Sala Ravenna dove si è seduto a chiacchierare con la Presidente della Fondazione e fino all’ultima sala, quella dedicata all’esperienza finale tragica del poeta in Grecia, sala nella quale Cocciante ha attivato con il colpo sul tavolo interattivo l’ultima narrazione sui giorni finali di Byron. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocciante al museo. La firma del cantante dopo quella di Byron