Cocaina record tra muratori e operai | Troppi soldi in nero nei cantieri ma io mi sono curato | ecco come
Nonostante il costo al grammo sia piuttosto elevato - 83 euro la media in Italia, secondo gli ultimi dati del Dipartimento per le politiche antidroga - non servono più club esclusivi o quartieri alla moda per parlare di cocaina. Oggi, l'uso si insinua davvero ovunque, anche tra le classi sociali. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: cocaina - record
Bulgaria, 206 kg di cocaina diretta in Turchia: sequestro record delle autorità di frontiera
Cocaina, a Scanpia sequestro record di Polizia di Stato e GdF
Cocaina, a Scampia sequestro record di Polizia di Stato e GdF
Traffico di droga, tre arresti sull'A2 del Mediterraneo. Sequestrati 3,5 kg di cocaina: un record in Basilicata #TGRBasilicata - facebook.com Vai su Facebook
Cocaina, arrestati due muratori di 20 anni presi con 150 grammi a Lucrezia - Alle 17,45 di sabato scorso due operai nel settore edile sono stati fermati dai carabinieri per un controllo in via della ... Lo riporta corriereadriatico.it
Cocaina, è record di morti in Italia. Allarme antidepressivi tra i giovani - Seppure in Italia il consumo di droghe tra i giovani "appare leggermente diminuito" nel 2024 rispetto al 2023, nell'anno appena trascorso si registrano due record negativi: le morti per cocaina e ... Da tg24.sky.it