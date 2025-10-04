CMcom – Pulisic | Voglio fare la storia del Milan L’obiettivo stagionale è la Champions Allegri? Colpisce l’esperienza che ha e il suo modo di lavorare

2025-10-04 12:21:00 Arrivano conferme: Arrivato dal Chelsea nell’estate del 2023, l’americano è oggi il punto di riferimento del Milan del presente e del futuro Christian Pulisic si racconta e fissa chiaro l’obiettivo personale: “ Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan “. Il miglior realizzatore del Diavolo in questo inizio di stagione, è stato protagonista della rubrica di DAZN “Storie di Serie A”, dove è stato intervistato da coach Dan Peterson. Queste le sue dichiarazioni: Qual è la più grande differenza del gioco in Italia rispetto a qualsiasi altro paese? “Penso sia difficile da dire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com