Club del Sole porta il campeggio open air sulla neve della Val di Fiemme
Sbircia la Notizia Magazine osserva con interesse il nuovo capitolo che si apre per Club del Sole. Dal 4 dicembre 2025 al 23 febbraio 2026 il Gruppo porterà il suo format open air nella neve della Val di Fiemme, inaugurando la stagione invernale del Val di Fiemme Easy Camping Village. Il debutto invernale nelle Dolomiti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: club - sole
Club del Sole inaugura la 1a stagione invernale al Val di Fiemme Easy Camping Village
Club del Sole inaugura la 1a stagione invernale al Val di Fiemme Easy Camping Village. - X Vai su X
Il sole splende su Castelconturbia e gli alberi creano scorci e giochi di riflessi unici! ? The sun shines on Castelconturbia and the trees create glimpses and games of unique reflections! ? #golfclubcastelconturbia #bestGamebestPlace #roberttrentjones - facebook.com Vai su Facebook
Club del Sole inaugura la 1a stagione invernale al Val di Fiemme Easy Camping Village - Club del Sole, leader italiano dell’hospitality open air, inaugura la prima stagione invernale del Val di Fiemme Easy Camping Village, in programma dal 4 dicembre 2025 al 23 febbraio 2026, segnando l’ ... msn.com scrive