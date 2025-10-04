Club del Sole porta il campeggio open air sulla neve della Val di Fiemme

Sbircia la Notizia Magazine osserva con interesse il nuovo capitolo che si apre per Club del Sole. Dal 4 dicembre 2025 al 23 febbraio 2026 il Gruppo porterà il suo format open air nella neve della Val di Fiemme, inaugurando la stagione invernale del Val di Fiemme Easy Camping Village. Il debutto invernale nelle Dolomiti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Club del Sole inaugura la 1a stagione invernale al Val di Fiemme Easy Camping Village

