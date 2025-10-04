Clothoff bloccata dal Garante Privacy | intervento d’urgenza contro l’app dei deep nude che minaccia i minori
L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento d'urgenza contro Clothoff, piattaforma di intelligenza artificiale generativa che consente la creazione di immagini sessualmente esplicite mediante la manipolazione digitale di fotografie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dal DeepFake al DeepNude è un attimo. Senza limiti di età per l'accesso al servizio, Clothoff consente di "trasformare" semplici foto in immagini "senza veli". Il servizio è gratuito e non ha limiti di età per l'utilizzo. Immeditato l'intervento del Garante a tutela degl
