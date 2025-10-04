Clothoff bloccata dal Garante Privacy | intervento d’urgenza contro l’app dei deep nude che minaccia i minori

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento d'urgenza contro Clothoff, piattaforma di intelligenza artificiale generativa che consente la creazione di immagini sessualmente esplicite mediante la manipolazione digitale di fotografie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clothoff - bloccata

L’app che spoglia le persone è stata “bloccata” dal Garante Privacy: stop a Clothoff

clothoff bloccata garante privacyClothoff, falsi nudi creati dall’IA: il Garante blocca l’app che permetteva di spogliare una persona a sua insaputa - Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine finalizzata a contrastare tutte le app di “nudificazione”. Scrive ilmessaggero.it

clothoff bloccata garante privacyClothoff, l'app che toglie i vestiti e crea nudi, bloccata dal Garante della Privacy: «Allarme sociale» - Il Garante della Privacy blocca Clothoff: le app che usano l'AI per togliere i vestiti alle persone contro il loro consenso generano «un allarme sociale» ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Clothoff Bloccata Garante Privacy