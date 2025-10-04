Raddoppia l’appuntamento di Sferisterio Live + 2026 con Claudio Baglioni. Il cantautore, musicista e compositore, dopo la data già annunciata del 9 settembre, calcherà nuovamente il palcoscenico dell’arena la sera successiva. Macerata è una delle quaranta tappe del grand tour " La vita è adesso ", il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del quarantesimo anniversario dell’album "La vita è adesso, il sogno è per sempre". Il tour, da fine giugno a metà settembre, si svilupperà in quaranta concerti, numero simbolico che celebra l’anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Claudio Baglioni, concerto bis allo Sferisterio