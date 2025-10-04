Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez già campione Bezzecchi a -20 dal terzo posto di Bagnaia
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint Indonesia). 1 Marc Márquez 544 2 Alex Márquez 346 3 Francesco Bagnaia 274 4 Marco Bezzecchi 254 5 Franco Morbidelli 198 6 Pedro Acosta 195 7 Fabio Di Giannantonio 183 8 Fermín Aldeguer 156 9 Fabio Quartararo 149 10 Johann Zarco 124 11 Brad Binder 105 13 Raúl Fernández 102 12 Luca Marini 101 14 Enea Bastianini 89 15 Joan Mir 77 16 Maverick Viñales 72 17 Ai Ogura 70 18 Jack Miller 58 19 Alex Rins 45 20 Jorge Martín 34 21 Miguel Oliveira 26 22 Pol Espargaró 16 23 Takaaki Nakagami 10 24 Lorenzo Savadori 8 25 Augusto Fernández 8 26 Somkiat Chantra 3 27 Aleix Espargaró 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: classifica - mondiale
Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez sempre più solo, Bagnaia lontano
Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega in testa, Razgatlioglu sempre più vicino
Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda in fuga, Lunetta e Foggia in top10
Orgoglio Campano! È uscita la classifica di World’s Top Scientists dedicata ai ricercatori campani più influenti a livello mondiale e siamo felicissimi che anche il nostro direttore di Dipartimento, Prof. @daniloercoliniunina, compaia tra i migliori! Un rico - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale Terni: Cirocchi nella classifica mondiale dei ricercatori con maggiore impatto scientifico - X Vai su X
Classifica MotoGp 2025/ Il Mondiale piloti in vista del Gp Indonesia Mandalika (4-5 ottobre) - Classifica MotoGp 2025: Marc Marquez ha festeggiato una settimana fa il titolo, ma ci sono tanti spunti in vista del Gp Indonesia Mandalika. Si legge su ilsussidiario.net
MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Bagnaia e Marc Marquez costretti al Q1! - qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Segnala oasport.it