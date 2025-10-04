Classifica Album Olly ritorna al primo posto con Tutta Vita Sempre
Il podio della Classifica Album stilata da Fimi elaborata sui dati della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre vede tre artisti nostrani: Olly, Ernia e Rondodasosa contendersi il podio. La top ten si apre con Bad Bunny che con Debi Tirar Mas Fotos rimane alla stessa posizione conquistata sette giorni fa (alla #10). Il sesto lavoro in studio dell’artista certificato doppio platino, che vedremo sul palco dell ‘ Half Time Show del Super Bowl 2026, è stato pubblicato a due anni di distanza da Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manan. Stabile anche Locura di Lazza, presente in classifica da 55 settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
