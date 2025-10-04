Clamoroso slittamento de La Notte nel Cuore che inizia tardissimo | il nuovo orario fa infuriare i fan

Colpo di scena per i fan di “La Notte nel Cuore”: la soap turca campione d’ascolti del prime time di Canale 5 cambia ancora orario, ma stavolta la novità lascia tutti di stucco. Dopo settimane di spostamenti e riduzioni, la rete ha deciso di spostare la serie in una fascia più tarda della serata, con l’obiettivo di rafforzare la seconda parte del weekend televisivo. Un cambio che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: da un lato permetterà di intercettare il pubblico notturno, dall’altro rischia di allontanare chi seguiva la fiction nella sua collocazione abituale. Secondo le anticipazioni, “La Notte nel Cuore” non aprirà più la prima serata della domenica ma sarà posticipata di oltre un’ora, andando in onda intorno alle 22:30, subito dopo un film o uno speciale d’intrattenimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it