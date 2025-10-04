Clamoroso Maria De Filippi dice sì a Francesca Fagnani Ecco quando sarà ospite di Belve

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fagnani è riuscita nell'impresa. Dopo anni di corteggiamento serrato - a quanto apprende l'Adnkronos - la conduttrice di 'Belve' avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi, per la sua partecipazione all'edizione del programma che prenderà il via il prossimo 28 ottobre. Naturalmente. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clamoroso - maria

Amici 25, quasi ufficiale un clamoroso ritorno: la decisione di Maria De Filippi

Clamoroso ritorno ad Amici: Fan al settimo cielo per la scelta di Maria!

Anna Maria Bernardini de Pace querela Corona: Bova, l'ultimo clamoroso audio

clamoroso maria de filippiMaria De Filippi: il retroscena sulla sua vita che (quasi) nessuno conosce - La Queen di Mediaset Maria De Filippi e alcuni dei momenti più particolari della sua vita. Secondo donnaglamour.it

Anticipazioni Uomini e Donne, clamoroso: Tina Cipollari prende in giro Rosario, Maria De Filippi lo caccia dal Trono - Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari prende in giro Rosario, lui lascia il Trono. Da mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Maria De Filippi