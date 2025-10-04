Clamoroso in Premier Okafor segna a Vicario con due palloni in campo | ma non è come sembra gol regolare

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Situazione ai limiti dell'assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds-Tottenham: in campo ci sono due palloni, immortalati fotografie e immagini in diretta TV. Ma è tutto a posto: la rete dell'ex Milan è perfettamente regolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clamoroso - premier

“Cosa pensano di lei gli italiani”. Meloni, il sondaggio clamoroso dopo tre anni da premier

Clamoroso Napoli, spunta un top player per sostituire Lukaku: è stato a lungo protagonista in Premier

Mourinho, clamoroso ritorno in Premier? Lo Special One vicino al Nottingham Forest

clamoroso premier okafor segnaClamoroso in Premier, Okafor segna a Vicario con due palloni in campo: ma non è come sembra, gol regolare - Situazione ai limiti dell'assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds- Come scrive fanpage.it

clamoroso premier okafor segnaOkafor segna, in campo anche un pallone da spiaggia come Bent nel 2009. VIDEO - Agli appassionati di Premier il gol segnato da Okafor contro il Tottenham avrà sicuramente dato un senso di déjà vu. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Premier Okafor Segna