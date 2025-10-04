Clamoroso in Premier Okafor segna a Vicario con due palloni in campo | ma non è come sembra gol regolare
Situazione ai limiti dell'assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds-Tottenham: in campo ci sono due palloni, immortalati fotografie e immagini in diretta TV. Ma è tutto a posto: la rete dell'ex Milan è perfettamente regolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: clamoroso - premier
“Cosa pensano di lei gli italiani”. Meloni, il sondaggio clamoroso dopo tre anni da premier
Clamoroso Napoli, spunta un top player per sostituire Lukaku: è stato a lungo protagonista in Premier
Mourinho, clamoroso ritorno in Premier? Lo Special One vicino al Nottingham Forest
? Locatelli in Premier League: scambio clamoroso…Altro - facebook.com Vai su Facebook
Togli Huijsen, Zabarnyi, Kerkez, Ouattara. Ma lasci Andoni Iraola, ed ecco dove ti ritrovi: lavoro clamoroso del tecnico basco. - X Vai su X
Clamoroso in Premier, Okafor segna a Vicario con due palloni in campo: ma non è come sembra, gol regolare - Situazione ai limiti dell'assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds- Come scrive fanpage.it
Okafor segna, in campo anche un pallone da spiaggia come Bent nel 2009. VIDEO - Agli appassionati di Premier il gol segnato da Okafor contro il Tottenham avrà sicuramente dato un senso di déjà vu. Da sport.sky.it