Claire Foy un' attrice per caso | dalla Regina in The Crown al lutto di H is For Hawk

Al 21° Zurich Film Festival per ricevere il premio alla carriera, l'attrice britannica, celebre per il ruolo della Regina Elisabetta in The Crown, si racconta in una masterclass, dagli esordi fino all'ultimo progetto, H is for Hawk. Arriva entusiasta sul palco del Frame Cinema di Zurigo, Claire Foy, nonostante i 50 minuti di ritardo per la sua Masterclass, accumulati per colpa dell'aereo. Lo Zurich Film Festival la premia con un augurale Golden Eye Award alla carriera e la celebra in un incontro sul palco, che, partendo dal recente H is For Hawk, presentato a Zurigo e reduce dal successo al 52° Telluride Film Festival, parte dagli inizi della carriera dell'attrice inglese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Claire Foy, un'attrice "per caso": dalla Regina in The Crown al lutto di H is For Hawk

