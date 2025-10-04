Cittadini abbandonati Marina reclama i diritti
Abbandonati dalla politica e in balia del Carrione. Gli abitanti di Marina denunciano il silenzio dei candidati alle regionali sul rischio delle alluvioni e sull' ampliamento del porto. Così l'associazione 'Arca' interviene nella campagna elettorale sottolineado la paura degli abitanti di Marina est, già vittime dell'alluvione del 2014. "La possibilità di una nuova tragedia si è materializzato all'alba del 9 settembre, quando i residenti sono stati svegliati dall'allerta del sindaco Serena Arrighi sul rischio di esondazione del fiume Carrione alla foce. Quel messaggio, giunto nelle case di chi il fiume lo teme, ha ha messo a nudo la vulnerabilità del territorio.
Perdita d'acqua in zona fiera, Cibelli: "Cittadini abbandonati per giorni"
Qualiano, rifiuti abbandonati in via Falcone: nuove segnalazioni dai cittadini
Ancora emergenza idrica a Ceppaloni, il Sindaco presenta denuncia: “Situazione intollerabile, i cittadini abbandonati da giorni”
