Cittadini abbandonati Marina reclama i diritti

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbandonati dalla politica e in balia del Carrione. Gli abitanti di Marina denunciano il silenzio dei candidati alle regionali sul rischio delle alluvioni e sull’ ampliamento del porto. Così l’associazione ’Arca’ interviene nella campagna elettorale sottolineado la paura degli abitanti di Marina est, già vittime dell’alluvione del 2014. "La possibilità di una nuova tragedia si è materializzato all’alba del 9 settembre, quando i residenti sono stati svegliati dall’allerta del sindaco Serena Arrighi sul rischio di esondazione del fiume Carrione alla foce. Quel messaggio, giunto nelle case di chi il fiume lo teme, ha ha messo a nudo la vulnerabilità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cittadini abbandonati marina reclama i diritti

© Lanazione.it - Cittadini abbandonati. Marina reclama i diritti

In questa notizia si parla di: cittadini - abbandonati

Perdita d'acqua in zona fiera, Cibelli: "Cittadini abbandonati per giorni"

Qualiano, rifiuti abbandonati in via Falcone: nuove segnalazioni dai cittadini

Ancora emergenza idrica a Ceppaloni, il Sindaco presenta denuncia: “Situazione intollerabile, i cittadini abbandonati da giorni”

cittadini abbandonati marina reclamaCittadini abbandonati. Marina reclama i diritti - Non esistono i ricordi traumatici dell’acqua e del fango nelle case nel 2014. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadini Abbandonati Marina Reclama