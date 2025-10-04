Cittadella mister Iori | Ora siamo solidi ma ci manca il gol Troppe scelte sbagliate negli ultimi 30 metri

Padovaoggi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Abbiamo avuto qualche possibilità in tante giocate, ma non abbiamo finalizzato. In questo momento ci manca il gol», per Iori il punto rischia di pesare come un macigno più che come un mattone per costruire. Il Citta combatte, prova a far valere il suo gioco, ma non affonda: i soliti errori sotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cittadella - mister

Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»

Cittadella, Mister Iori: «Dobbiamo iniziare bene in casa, Diaw in dubbio. Mercato? Testa solo al campo»

Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»

cittadella mister iori siamoSerie C, Cittadella mister Iori: «In questi momenti contano unione e compattezza più di ogni altra cosa» - Conferenza stampa della vigilia alla gara contro il Lumezzane per mister Iori, tecnico del Cittadella reduce da tre sconfitte filate e squalificato contro i bresciani nel turno infrasettimanale in arr ... Come scrive padovaoggi.it

Cittadella e Pro Patria non si fanno male: al Tombolato finisce 0-0 - Un grande Rovida evita la sconfitta, nel finale, alla squadra di Greco che non segna da quattro partite ... varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cittadella Mister Iori Siamo