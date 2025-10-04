Cittadella mister Iori | Ora siamo solidi ma ci manca il gol Troppe scelte sbagliate negli ultimi 30 metri
«Abbiamo avuto qualche possibilità in tante giocate, ma non abbiamo finalizzato. In questo momento ci manca il gol», per Iori il punto rischia di pesare come un macigno più che come un mattone per costruire. Il Citta combatte, prova a far valere il suo gioco, ma non affonda: i soliti errori sotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cittadella, Mister Iori: «Dobbiamo iniziare bene in casa, Diaw in dubbio. Mercato? Testa solo al campo»
