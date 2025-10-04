Città in ostaggio dei violenti | il centrodestra punta il dito contro Lepore
Dura reazione del centrodestra bolognese e nazionale dopo i blocchi autostradali e tangenziali, lo sciopero e le manifestazioni pro-Palestina. “Tutti hanno il diritto di manifestare, ma nessuno ha il diritto di ledere i diritti altrui”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"#Trieste non può essere ostaggio di proteste violente. La pace richiede responsabilità e rispetto della legalità. Gli scontri vanno condannati: non aiutano dialogo, creano solo disagi ai cittadini". Così @Pier_Roberti su manifestazioni #ProPal in città https://tin - X Vai su X
Scatto (Lega-LV): “Sciopero, Venezia ostaggio della Cgil: disagi ai cittadini intollerabili e inutili” tinyurl.com/yzhjs8vb - facebook.com Vai su Facebook
“Città in ostaggio dei violenti”: il centrodestra punta il dito contro Lepore - La coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Annamaria Cesari parla di “una città in ostaggio, senza corsie ... Da bolognatoday.it