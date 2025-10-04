Città in ostaggio dei violenti | il centrodestra punta il dito contro Lepore

Bolognatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dura reazione del centrodestra bolognese e nazionale dopo i blocchi autostradali e tangenziali, lo sciopero e le manifestazioni pro-Palestina. “Tutti hanno il diritto di manifestare, ma nessuno ha il diritto di ledere i diritti altrui”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

